На Украине нашли пропустившего брифинг с Зеленским Буданова*

«Буданов* на месте и управляет операцией лично. В операции задействовано несколько вертолётов*», — заявили в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что Буданова* не было на брифинге с Владимиром Зеленским. Тем временем СМИ сообщают о конфликте между Банковой и главой ГУР из-за политических амбиций последнего. По данным западной прессы, Буданова* пытались уволить аж девять раз.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
