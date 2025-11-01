На Украине нашли пропустившего брифинг с Зеленским Буданова*

Ранее Life.ru сообщал, что Буданова* не было на брифинге с Владимиром Зеленским. Тем временем СМИ сообщают о конфликте между Банковой и главой ГУР из-за политических амбиций последнего. По данным западной прессы, Буданова* пытались уволить аж девять раз.