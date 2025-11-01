Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США неожиданно обозначили сроки взрыва ядерной бомбы

Американские специалисты не исключают, что Соединённые Штаты могут возобновить испытания ядерного оружия в обозримом будущем.

Американские специалисты не исключают, что Соединённые Штаты могут возобновить испытания ядерного оружия в обозримом будущем. Об этом сообщили эксперты в интервью изданию The War Zone (TWZ).

По словам директора программы ядерной информации Федерации американских учёных Ханса Кристенсена, сроки подготовки зависят от целей и типа испытаний. Простой подземный взрыв можно провести через 6−10 месяцев, тест с полной аппаратурой займёт 2−3 года, а проверка новой боеголовки потребует около пяти лет.

Директор по глобальным рискам Американской федерации учёных Джон Вольфсталь добавил, что быстрые взрывные испытания возможны в течение нескольких месяцев, но для полноценных исследований потребуется не менее 18 месяцев.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отметил, что подготовка подземных испытаний в изолированных условиях займёт примерно 36 месяцев. По его словам, теоретически США могли бы провести воздушный ядерный взрыв с помощью ракеты Minuteman III, однако это не тот сценарий, о котором говорил бывший президент Дональд Трамп.

Читайте также: Стало известно, как Россия жестко ответила США после введения новых санкций.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше