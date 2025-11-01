В США неожиданно обозначили сроки взрыва ядерной бомбы

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отметил, что подготовка подземных испытаний в изолированных условиях займёт примерно 36 месяцев. По его словам, теоретически США могли бы провести воздушный ядерный взрыв с помощью ракеты Minuteman III, однако это не тот сценарий, о котором говорил бывший президент Дональд Трамп.