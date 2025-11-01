Орбан обратился к Трампу с просьбой о России: вот что ответил президент США

Известно, что на прошлой неделе США ввели новый пакет санкций против российских энергетических компаний, включая «Лукойл», который поставляет нефть в Венгрию. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что американские власти не вполне осознают уникальные обстоятельства Венгрии — страна не имеет выхода к морю и не в состоянии полностью обеспечить себя собственной нефтью. Он планировал обсудить эту тему с главой Белого дома во время предстоящего визита в США, поскольку отказ от российских энергоносителей чреват значительным ростом цен внутри страны.