Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой исключить Венгрию из санкций на российскую нефть, как сообщил сам Дональд Трамп. Президент США отметил, что такого разрешения пока не дали, но Орбан действительно поднимал этот вопрос.
Известно, что на прошлой неделе США ввели новый пакет санкций против российских энергетических компаний, включая «Лукойл», который поставляет нефть в Венгрию. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что американские власти не вполне осознают уникальные обстоятельства Венгрии — страна не имеет выхода к морю и не в состоянии полностью обеспечить себя собственной нефтью. Он планировал обсудить эту тему с главой Белого дома во время предстоящего визита в США, поскольку отказ от российских энергоносителей чреват значительным ростом цен внутри страны.
Гергей Гуйяш, глава администрации венгерского премьера, выразил надежду, что лидер Америки сохранит прежнюю позицию, поддерживая Венгрию в этой непростой ситуации.
Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Венгрия заинтересована в российских энергоресурсах из-за их выгодных характеристик — они конкурентоспособны, высокого качества и доступны по цене. Россия считает естественным стремление любой страны покупать энергоресурсы наилучшего качества при оптимальных условиях.
Сам Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что Будапешт активно ищет пути обхода запрета ЕС на импорт российской нефти и газа и не намерен мириться с негативными последствиями санкций. Для успешного преодоления трудностей нужны серьёзные шаги и лидерство, особенно учитывая внешнее давление.
Премьер предупредил, что полный отказ от российской энергии, которую он описывает как недорогую и надёжную, грозит резким ростом тарифов для населения. Именно поэтому поиск альтернатив остаётся приоритетной задачей венгерского правительства. Орбан также отметил, что санкции уже затронули несколько российских нефтяных компаний, и сейчас обсуждаются варианты минимизации ущерба для Венгрии.