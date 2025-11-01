Ричмонд
Минобороны РФ показало кадры боёв за Красногорское

Об освобождении населенного пункта ведомство объявило 30 октября.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие боевые действия в районе населенного пункта Красногорское Запорожской области, включая атаки с использованием FPV-дронов по позициям и военной технике украинских сил.

30 октября было официально заявлено об освобождении данного населенного пункта. Согласно информации ведомства, подразделения войсковой группировки «Восток» в ходе операции по освобождению Красногорского продвинулись вперед на несколько километров.

В результате наступательных действий противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Контроль над Красногорским обеспечили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии, завершившие зачистку укрепленных позиций противника.

Ранее также стало известно, что ВС РФ освободили Новоалександровку в Днепропетровской области.