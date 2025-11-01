Песков назвал ракету «Буревестник» абсолютным технологическим прорывом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал высокую оценку ракете «Буревестник». Об этом представитель Кремля заявил в беседе с РИА Новости.
Он охарактеризовал ее как «абсолютный прорыв» в технологической и оборонной сферах РФ.
По оценке Пескова, с большой долей вероятности российский глава Владимир Путин может представить создателей «Буревестника» к государственным наградам. Ранее ракета «Буревестник» с ядерным двигателем завершила испытания.
