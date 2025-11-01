Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Быстро отступают»: на Западе сообщили об обвале фронта на Украине

Меркурис: ВСУ больше не могут сопротивляться наступлению ВС России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли способность сопротивляться наступательным действиям ВС России на линии фронта, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают», — сказал он.

Ранее президент России рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.