«Быстро отступают»: на Западе сообщили об обвале фронта на Украине

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли способность сопротивляться наступательным действиям ВС России на линии фронта, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают», — сказал он.
Ранее президент России рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.