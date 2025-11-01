Глава Башкирии подписал в октябре ряд важных указов: подробности

Новый порядок награждения.
Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил новый порядок присуждения наград нашим воинам. Как следует из указа об утверждении порядка оформления документов на награждение госнаградами республики участников СВО, теперь при представлении военнослужащего к награждению надо чётко обосновать его заслуги в зоне спецоперации, описать конкретные действия бойца на передовой, за которые он награждается, их значимость для обороноспособности страны. В комиссию по госнаградам надо представить полную служебно-боевую характеристику участника СВО со сведениями о его личных качествах, а также оценку его поведения во время боевых действий.
При этом для действующих военнослужащих необходимо ходатайство на имя Главы РБ от командира войсковой части. Для уволенных участников СВО ходатайство пишут глава муниципалитета по месту жительства и командир войсковой части, в которой он служил. Бойцам, получившим инвалидность в ходе боевых действий, наградные документы готовит республиканский филиал госфонда «Защитники Отечества». В документе также уточняется, что орденом генерала Шаймуратова участник СВО может быть награжден не раньше чем через год после присуждения одноименной медали.
27 октября президент России Владимир Путин присвоил 57-му мотострелковому полку, в котором служит башкирский батальон имени Доставалова, почётное звание «гвардейский». Об этом сообщил Радий Хабиров.
Выплаты контрактникам.
30 октября Глава Башкирии продлил действие единовременных выплат жителям республики, подписавшим контракт с Минобороны РФ для службы в зоне СВО, еще на месяц — по 30 ноября 2025 года. Единовременная выплата военнослужащим-контрактникам в республике составляет 1 млн рублей. По новому указу Радия Хабирова, который имеется в распоряжении Башинформа, выплату могут получить и лица без гражданства, заключившие контракт с минобороны с 7 июля 2025 года.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Вместе с муниципальной и федеральной частью в Башкирии единовременная выплата контрактникам составляет 1,7 млн рублей, сообщалось ранее. Всего в республике для участников СВО и членов их семей действует более 50 мер поддержки.
Защита ТЭКа.
В октябре в Башкирии создали рабочую группу по обеспечению защиты объектов топливно-энергетического комплекса региона. По указу Главы республики рабочую группу возглавил вице-премьер — глава минпрома РБ Александр Шельдяев. В составе группы также представители силовых структур, МЧС, военных подразделений. Также к работе планируют привлечь представителей крупных компаний. Рабочая группа будет готовить предложения для руководителя республики и регионального оперштаба, направленные на обеспечение защиты объектов ТЭК в Башкирии, говорится в документе.
28 октября на заседании Совбеза России Радий Хабиров рассказал Сергею Шойгу, как у нас в республике организована работа по защите предприятий от атак вражеских БПЛА.
Медали — многодетным.
В Башкирии по указу Радия Хабирова ещё 50 многодетных женщин получили почётные награды — медали «Материнская слава». Среди отмеченных наградами жительницы 26 районов республики и четырех городов — Нефтекамска, Сибая, Стерлитамака и Уфы.
Медали «Материнская слава» удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей. К награде также полагается денежная выплата. Как узнал Башинформ, за 2023 год в республике из 35,4 тыс. новорожденных — пятыми и последующими стали 1,3 тысячи младенцев.
Для укрепления института семьи и пропаганды многодетности в Башкирии учредили специальный праздник — День многодетной семьи. Он будет отмечаться 21 декабря. Такой законопроект 30 октября приняли депутаты Госсобрания республики.
Госпремии — лучшим.
В октябре в Башкирии стали известны обладатели государственной премии имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры 2025 года. По указу Главы республики от 8 октября лауреатами премии стали гендиректор Фонда реализации инфраструктурных и социальных проектов РБ Андрей Стариков — за архитектуру «Дворца борьбы»; декан факультета изобразительных искусств Уфимского института искусств Амир Мазитов и преподаватель Уфимского училища искусств Джалиль Сулейманов — за серию произведений живописи «Память Земли. Сила Урала»; председатель Союза писателей РБ Айгиз Баймухаметов — за сборник повестей «Я птицей обернусь»; главный режиссёр Башгосфилармонии Сулпан Аскарова — за театрализованное произведение «Потомки Салавата».
Другим указом Радия Хабирова внесены изменения в положение о госпремии. Напомним, ежегодно в республике присуждаются три премии имени Салавата Юлаева по одному миллиону рублей каждая. По новому указу, если число достойных соискателей премии больше трех, комиссией может быть присуждена дополнительная премия. При этом общая сумма финансирования премии не увеличивается, говорится в документе.
Про День танца.
11 октября вышел указ Главы Башкирии, согласно которому ежегодно 21 октября в республике будет отмечаться День национального танца. В документе говорится, что праздник будет способствовать сохранению и развитию культуры народов региона. План мероприятий, связанных с проведением этого дня, будет разрабатывать правительство республики. В городах и районах организуют мероприятия, направленные на популяризацию национальных танцев.
Дата 21 октября выбрана неслучайно — это день рождения выдающегося башкирского хореографа Файзи Гаскарова. Его имя носит наш прославленный госансамбль народного танца. В минувшем октябре праздник отметили впервые. В этот день в ГКЗ «Башкортостан» состоялся большой концерт, на котором мастера показали легендарные танцы из золотого фонда башкирской хореографии.
Язык танца понятен всем. В нём красота и грация, память о прошлом и стремление в будущее. Он способен преодолевать любые границы и объединять людей во имя дружбы и мира. А это сейчас — самое главное.
И лучшие стройотряды.
В Башкирии решили поощрять трудовую деятельность студенческих отрядов. Для повышения значимости труда студентов в регионе будет проводиться конкурс «Лучший студенческий отряд Республики Башкортостан». Согласно указу Радия Хабирова от 14 октября, победителей этого конкурса наградят переходящим знаменем Главы РБ.
В этом году лучшим признали трудовой коллектив «Южный ветер» Башгоспедуниверситета имени Акмуллы. Радий Хабиров вручил им Знамя Главы Башкортостана 24 октября на торжественном закрытии третьего трудового семестра студотрядов. Теперь ребята могут использовать его на торжественных мероприятиях и официальных встречах.
Деньги на креатив.
10 октября Глава Башкирии своим указом утвердил положение о грантах для поддержки проектов в сфере креативных индустрий. Ранее, в июне этого года Радий Хабиров учредил для субъектов креативных индустрий гранты на поддержку проектов. Новый документ определяет порядок их предоставления. Согласно указу, гранты Главы РБ предоставляются только субъектам креативных индустрий, включенным в спецреестр и заключившим с правительством республики соглашение о защите и поощрении реализации приоритетного креативного проекта. Специально созданная комиссия проведет среди них конкурс на предоставление грантов и определит победителя, который получит грант Главы РБ. При этом размер гранта не может превышать 50% от заявленного бюджета проекта и составлять более 5 млн рублей, говорится в документе.
Ранее в республике приняли закон «О развитии креативных индустрий в Башкортостане». 15 октября на встрече со студентами колледжей, где готовят кадры для креативных индустрий, Радий Хабиров напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу — увеличить долю креативных индустрий в экономике страны до 6%. «Мы будем поддерживать вашу творческую энергию, вы создаете интеллектуальный творческий продукт, который будет приносить пользу всей республике и способствовать развитию экономики», — отметил Глава региона.
Скоро Новый год.
Республика начала готовиться к празднованию Нового года. Указ об этом Глава Башкирии подписал 31 октября. Для организованного проведения массовых мероприятий в республике образовали оргкомитет по их подготовке.
Согласно документу, Республиканская новогодняя ёлка пройдет 25 декабря 2025 года. На нее пригласят детей участников СВО и военнослужащих, отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, детей из многодетных малоимущих семей, детей с ОВЗ и детей-сирот. Также детям вручат подарки. Администрациям муниципалитетов Радий Хабиров поручил организовать новогоднее поздравление граждан, проживающих в домах-интернатах. Охрану порядка на массовых новогодних мероприятиях в республике обеспечат силовые ведомства, говорится в указе.
Будет Детская фольклориада.
А в июне следующего года в Башкирии пройдет масштабный творческий фестиваль — Всероссийская детская фольклориада. Указ о его проведении Глава Башкирии подписал 24 октября. Правительству поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению фольклориады, определить источники финансирования связанных с этим расходов. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию культурного наследия народов России.
Как выяснил Башинформ, это будет уже 3-я Детская фольклориада. Первая прошла в 2022 году в Чувашской Республике и объединила лучшие детские коллективы из 76 регионов. В 2024-м вторая фольклориада в Татарстане собрала более тысячи участников. И вот в 2026 году участники проекта соберутся в Башкортостане. К нам приедут около полутора тысячи участников от 10 до 18 лет из всех регионов России.