Глава Башкирии подписал в октябре ряд важных указов: подробности

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил новый порядок присуждения наград нашим воинам. Как следует из указа об утверждении порядка оформления документов на награждение госнаградами республики участников СВО, теперь при представлении военнослужащего к награждению надо чётко обосновать его заслуги в зоне спецоперации, описать конкретные действия бойца на передовой, за которые он награждается, их значимость для обороноспособности страны. В комиссию по госнаградам надо представить полную служебно-боевую характеристику участника СВО со сведениями о его личных качествах, а также оценку его поведения во время боевых действий.