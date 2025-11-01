Выяснилось, как скоро начнется серийное производство ЗРК «Крона-Э»

«Крона-Э» предназначена для защиты стратегически важных объектов от различных средств воздушного нападения, включая беспилотники среднего класса. В состав комплекса входят четыре ракеты 9М333 и шесть 9М340. Дальность поражения целей достигает шести километров, а по высоте — от 30 метров до 3,5 километра.