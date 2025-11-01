Ричмонд
Выяснилось, как скоро начнется серийное производство ЗРК «Крона-Э»

Гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» будет готов к серийному выпуску в 2026 году.

Гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» будет готов к серийному выпуску в 2026 году. Об этом он сообщил в интервью «Коммерсанту».

По словам Лушникова, летом система успешно прошла испытания и уже находится в высокой степени готовности. Концерн предлагает комплекс потенциальным заказчикам. Он также отметил, что компания параллельно развивает направление зенитных дронов.

«Крона-Э» предназначена для защиты стратегически важных объектов от различных средств воздушного нападения, включая беспилотники среднего класса. В состав комплекса входят четыре ракеты 9М333 и шесть 9М340. Дальность поражения целей достигает шести километров, а по высоте — от 30 метров до 3,5 километра.

Ранее сообщалось, что российские военные начали эксплуатацию нового тяжёлого беспилотника «Воган». Аппарат способен нести до девяти килограммов полезной нагрузки и может использоваться как для сброса боеприпасов, так и в качестве ударного дрона-камикадзе.

