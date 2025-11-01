Никулин: заявлением о ядерных испытаниях Трамп пытался ответить «Посейдону»

«Трамп, конечно, может принять волюнтаристское решение проводить ядерные испытания. То есть ему надо что-то ответить на последние российские вызовы — “Посейдон” и “Буревестник”. Реальных достижений у них нет. С 92-го года испытания не проводили, так что можно с большой долей вероятности утверждать, что у них, в общем-то, там всё развалилось за это время. Поэтому, скорее всего, его показать нечего. Он, конечно, сделает громкие и грозные замечания. Но не более того», — отметил он.