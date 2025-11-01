Никулин: заявлением о ядерных испытаниях Трамп пытался ответить «Посейдону»

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возобновлении подземных ядерных испытаний, заявил, что скоро станет известно решение по этому вопросу. Заявление американского лидера прокомментировал aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
«Трамп, конечно, может принять волюнтаристское решение проводить ядерные испытания. То есть ему надо что-то ответить на последние российские вызовы — “Посейдон” и “Буревестник”. Реальных достижений у них нет. С 92-го года испытания не проводили, так что можно с большой долей вероятности утверждать, что у них, в общем-то, там всё развалилось за это время. Поэтому, скорее всего, его показать нечего. Он, конечно, сделает громкие и грозные замечания. Но не более того», — отметил он.
По мнению Никулина, о своем заявлении Трамп может забыть. если будут позитивные изменения по украинскому конфликту.
«То есть если, допустим, по украинскому конфликту на Украине будут какие-то там позитивные изменения, то он просто об этом забудет. Но если конфликт затянется, тогда все возможно. Но в любом случае это нам только развяжет руки. Потому что если США пойдет на такой шаг, то мы отпустим все ограничения, которые были по договорам СНВ, и будем развивать свою ядерную энергетику», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что Трамп заявил о распоряжении начать испытания ядерного вооружения «на равных» с другими государствам, у которых якобы есть такие программы. Позже американский лидер в ответ на вопрос о вероятности возобновления подземных ядерных испытаний заверил, что все скоро всё узнают.