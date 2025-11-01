Президент Путин исключил из Совбеза Краснова и включил полпреда Руденю

В документе сказано, что Руденя добавлен в состав Совета безопасности как представитель президента в Северо-Западном округе, а Краснов, напротив, исключён. Кроме того, указ уточнил должность Александра Гуцана, который сохранил своё место в Совбезе. До сентября он был полномочным представителем президента в том же округе, а затем занял пост генпрокурора. На место Гуцана в округе пришёл Руденя, бывший губернатор Тверской области.