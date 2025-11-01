Президент Путин исключил из Совбеза Краснова и включил полпреда Руденю

Президент России Владимир Путин провел перестановки в составе Совета безопасности, включив туда нового полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе — Игоря Руденю, и одновременно исключив из Совбеза председателя Верховного суда Игоря Краснова. Этот указ был опубликован на официальном портале правовых актов.
В документе сказано, что Руденя добавлен в состав Совета безопасности как представитель президента в Северо-Западном округе, а Краснов, напротив, исключён. Кроме того, указ уточнил должность Александра Гуцана, который сохранил своё место в Совбезе. До сентября он был полномочным представителем президента в том же округе, а затем занял пост генпрокурора. На место Гуцана в округе пришёл Руденя, бывший губернатор Тверской области.
Напомним, Игорь Краснов курировал расследования преступлений, которые связаны с коррупцией. Заявление на пост главы Верховного суда РФ он подал еще 25 августа. В начале сентября стало известно, что заявление вскоре рассмотрят.
А в апреле этого года генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о масштабных результатах работы ведомства по борьбе с коррупцией. Согласно его докладу, в 2024 году через судебные решения было изъято имущество чиновников на общую сумму 500 миллиардов рублей.
Краснов сообщал, что прокуроры находили несоответствия между расходами государственных служащих и их официальными доходами. В каждом таком случае имущество, приобретённое на средства из сомнительных источников, изымалось в государственную собственность через судебные процедуры.
Ранее президент подписал указ, согласно которому Евгений Александрович Кудров назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Йемене. Этот документ был опубликован на официальном портале правовых актов. Указ датирован 1 октября 2025 года и официально закрепляет назначение Кудрова на дипломатическую должность в Йеменской Республике.
А 24 сентября Владимир Путин подписал указ о назначении генеральным прокурором РФ Александра Гуцана. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.