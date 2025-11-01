Бойцы ВС РФ продвинулись на несколько километров при освобождении Красногорского

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись на несколько километров при освобождении населённого пункта Красногорское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Как отмечается в заявлении ведомства, штурмовые действия ВС РФ привели к серьёзным потерям противника в живой силе и бронетехнике.