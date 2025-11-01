Бойцы ВС РФ продвинулись на несколько километров при освобождении Красногорского

«Подразделения группы “Восток” продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», — говорится в сообщении.
Контроль над населённым пунктом установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии, которые завершили зачистку укреплённых позиций противника. На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как расчёты FPV-дронов уничтожали украинскую технику и наносили удары по блиндажам ВСУ, а российские военнослужащие водрузили флаги РФ в освобождённом населённом пункте.
Ранее Life.ru писал, что за неделю российская армия освободила семь населённых пунктов в зоне СВО на Украине. Подразделения ВС РФ взяли под контроль Садовое, Новониколаевку, Красногорское, Привольное, Егоровку, Вишнёвое и Новоалександровку. На освобождённых территориях продолжается нормализация оперативной обстановки.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.