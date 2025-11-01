Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение о быстром падении доверия украинцев к Владимиру Зеленскому в связи с насильственной мобилизацией и произволом сотрудников территориальных центров комплектования.
В своем YouTube-канале он подчеркнул, что украинское руководство направляет граждан на смерть, не объясняя им целей и причин таких действий.
«Люди видят это и у них появляются вопросы к власти», — пояснил Дэвис.
При этом он указал на то, что рядовые граждане не видят логики в отправке на гибель молодых людей, в то время как сотрудники ТЦК остаются в безопасности.
Ранее авторы журнала Politico также сообщили, что украинская оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве национальной безопасности страны.