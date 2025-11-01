Генерал Попов оценил показанный в Сети китайский самолет 6-го поколения

«Облик, компоновка у нового истребителя аэродинамическая. Он используется в комплексе с внешне идентичными беспилотными вариантами. То есть, один или два пилотируемых истребителя будут выполнять тактические или оперативно-тактические задачи, летая в комплексе с четырьмя или шестью беспилотными машинами. Речь может идти о нанесении ударов по каким-то воздушным объектам, то есть вести воздушный бой, или отражать нападение с воздуха противника, или наносить удары по наземным целям, когда они будут ракеты или бомбы бросать в комплексе, например, управляемую ракету, КАБы или авиационные бомбы», — рассказал Попов.