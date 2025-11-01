Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в небе над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения ПВО Министерства обороны Российской Федерации выполнили боевую задачу по защите воздушного пространства, в результате чего все воздушные цели были уничтожены. В результате инцидента отсутствуют пострадавшие и повреждения инфраструктуры.
В Туле, в районе дома 56 на улице Кутузова, обнаружены фрагменты беспилотников. В настоящее время на месте работают оперативные службы. В связи с проведением мероприятий движение транспорта на участке улицы Кутузова от улицы Вильямса до улицы Гастелло временно ограничено, организованы объездные пути.
Ранее сообщалось, что над тремя районами Воронежской области уничтожены БПЛА ВСУ.
