Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в небе над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве Тульской области.

По его словам, подразделения ПВО Министерства обороны Российской Федерации выполнили боевую задачу по защите воздушного пространства, в результате чего все воздушные цели были уничтожены. В результате инцидента отсутствуют пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

По его словам, подразделения ПВО Министерства обороны Российской Федерации выполнили боевую задачу по защите воздушного пространства, в результате чего все воздушные цели были уничтожены. В результате инцидента отсутствуют пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

В Туле, в районе дома 56 на улице Кутузова, обнаружены фрагменты беспилотников. В настоящее время на месте работают оперативные службы. В связи с проведением мероприятий движение транспорта на участке улицы Кутузова от улицы Вильямса до улицы Гастелло временно ограничено, организованы объездные пути.

Ранее сообщалось, что над тремя районами Воронежской области уничтожены БПЛА ВСУ.

