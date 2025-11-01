Хоценко объявил о назначении министра природных ресурсов и экологии Омской области

«Евгений Владимирович ранее возглавлял региональное Агентство развития и инвестиций, имеет богатый управленческий опыт и хорошую профессиональную подготовку. Минприроды под руководством нового министра предстоит решать важные задачи, в том числе касающиеся улучшения экологической обстановки», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.