Хоценко объявил о назначении министра природных ресурсов и экологии Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании с правительством региона, министрами, руководителями ведомств и главами муниципалитетов объявил о назначении министром природных ресурсов и экологии Омской области Евгения Ковтуна.
«Евгений Владимирович ранее возглавлял региональное Агентство развития и инвестиций, имеет богатый управленческий опыт и хорошую профессиональную подготовку. Минприроды под руководством нового министра предстоит решать важные задачи, в том числе касающиеся улучшения экологической обстановки», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, пост главы омского Минприроды пустовал с середины сентября, когда об уходе в отставку сообщила Татьяна Хваронина, причиной указывался переезд. Обязанности главы ведомства исполнял первый замминстра Вадим Матвеев.
На должность генерального директора Агентства развития и инвестиций Омской области, в свою очередь, назначена Светлана Баженова. Ранее она воглавляла областной Фонд развития промышленности Омской области.