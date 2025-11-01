Ричмонд
Хоценко объявил о назначении министра природных ресурсов и экологии Омской области

Должность министра пустовала с сентября.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании с правительством региона, министрами, руководителями ведомств и главами муниципалитетов объявил о назначении министром природных ресурсов и экологии Омской области Евгения Ковтуна.

«Евгений Владимирович ранее возглавлял региональное Агентство развития и инвестиций, имеет богатый управленческий опыт и хорошую профессиональную подготовку. Минприроды под руководством нового министра предстоит решать важные задачи, в том числе касающиеся улучшения экологической обстановки», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, пост главы омского Минприроды пустовал с середины сентября, когда об уходе в отставку сообщила Татьяна Хваронина, причиной указывался переезд. Обязанности главы ведомства исполнял первый замминстра Вадим Матвеев.

На должность генерального директора Агентства развития и инвестиций Омской области, в свою очередь, назначена Светлана Баженова. Ранее она воглавляла областной Фонд развития промышленности Омской области.