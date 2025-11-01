Трамп был сбит с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника», считает Риттер

«Сейчас много путаницы относительно того, что имел в виду президент и какие будут последствия его заявлений. У меня есть чувство, что это не обернется катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают. Полагаю, это был политический ход от президента в ответ на технологические успехи России, поставившие его в неловкое положение», — сказал собеседник агентства, комментируя заявления американского лидера на фоне испытаний «Посейдона» и «Буревестника».