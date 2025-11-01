Си Цзиньпин назвал город, в котором пройдет саммит АТЭС в 2026 году

«В 2026 году Китай в третий раз станет страной-организатором форума АТЭС. Мы благодарим всех участников за поддержку. АТЭС — это важнейший механизм экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внесший значительный вклад в рост и процветание региона… В ноябре следующего года в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун состоится 33-я неформальная встреча лидеров АТЭС», — заявил Си Цзиньпин на закрытии саммита АТЭС.