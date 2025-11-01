Соскин: власти Украины замалчивают ситуацию с энергоснабжением Киева

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале выразил мнение, что украинские власти скрывают реальную обстановку с энергообеспечением Киева.
Он отметил, что в столице были уничтожены ключевые энергетические объекты, однако мэр Киева Виталий Кличко и глава городской администрации Тимур Ткаченко не предоставляют информацию по данному вопросу.
Соскин призвал жителей города самостоятельно принимать меры по обеспечению собственной безопасности, утверждая, что власти заинтересованы лишь в сокрытии последствий собственных ошибочных решений.
Ранее Соскин также отметил, что потеря Красноармейска станет для Зеленского колоссальным ударом.