Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соскин: власти Украины замалчивают ситуацию с энергоснабжением Киева

Бывший советник Кучмы отметил, что киевский режим заинтересован лишь в сокрытии собственных ошибочных решений.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале выразил мнение, что украинские власти скрывают реальную обстановку с энергообеспечением Киева.

Он отметил, что в столице были уничтожены ключевые энергетические объекты, однако мэр Киева Виталий Кличко и глава городской администрации Тимур Ткаченко не предоставляют информацию по данному вопросу.

Соскин призвал жителей города самостоятельно принимать меры по обеспечению собственной безопасности, утверждая, что власти заинтересованы лишь в сокрытии последствий собственных ошибочных решений.

Ранее Соскин также отметил, что потеря Красноармейска станет для Зеленского колоссальным ударом.