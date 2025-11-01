Замглавы словацкой правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что Словакия поддерживает идею создания в Евросоюзе политического альянса с Венгрией и Чехией, выступающего против нынешней политики Брюсселя в отношении Украины. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».
По словам политика, объединение стран, «сохранивших здравый смысл», вполне реально и даже вероятно. Он отметил, что Европа, по его мнению, охвачена «коллективным безумием», которое ведёт к войне и хаосу.
Блаха подчеркнул, что премьер Словакии Роберт Фицо, венгерский лидер Виктор Орбан и чешский политик Андрей Бабиш разделяют позицию о необходимости пересмотра курса Евросоюза в отношении Москвы. «Лучшее, что они могут сделать, — это защищаться, а эффективнее всего — вместе», — сказал он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт, Прага и Братислава рассматривают возможность создания центральноевропейского альянса стран с близкими взглядами на внешнюю политику и конфликт на Украине. По его словам, переговоры могут начаться после победы движения ANO Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии.
