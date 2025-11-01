Депутат немецкого бундестага Маттиас Моосдорф заявил, что Германии стоит обратиться к опыту бывшего канцлера Вилли Брандта при выстраивании диалога с Россией. Об этом он рассказал «Известиям».
По мнению Моосдорфа, подход Брандта, основанный на принципе «изменений через сближение», остаётся актуальным и сегодня. Тогда экс-канцлер добивался смягчения международной напряжённости, развивая торговлю и обмен с Советским Союзом, что в перспективе должно было привести к взаимопониманию и снижению конфронтации.
Высказывание прозвучало на фоне споров о внешнеполитическом курсе Европы. Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что предлагала новый формат переговоров по Украине, однако Польша и страны Балтии заблокировали инициативу. Она отметила, что именно это косвенно привело к нынешнему кризису.
В Кремле поддержали позицию Меркель, назвав действия Варшавы и прибалтийских стран препятствием для формирования единой и прагматичной внешней политики Евросоюза.
Читайте также: Раскрыто, что Словакия хочет войти в антиукраинский блок вместе с двумя странами.