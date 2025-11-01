Ричмонд
В США объяснили, почему Зеленский быстро теряет поддержку населения

Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку украинского населения из-за проводимой политики принудительной мобилизации и действий сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По словам военного эксперта, украинское командование безрассудно отправляет граждан на верную гибель, что вызывает законные вопросы у общества. «Люди видят это и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе», — отметил Дэвис.

Эксперт обратил внимание на вопиющее неравенство: пока молодежь принудительно направляют на фронт, сотрудники ТЦК остаются в тылу. Дэвис задался резонным вопросом, почему власти не отправляют на передовую самих «героев» из территориальных центров комплектования, которые занимаются принудительной мобилизацией граждан.

Ранее сообщалось, что на Украине забили тревогу из-за ситуации с энергоснабжением Киева.

