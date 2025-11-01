В США объяснили, почему Зеленский быстро теряет поддержку населения

По словам военного эксперта, украинское командование безрассудно отправляет граждан на верную гибель, что вызывает законные вопросы у общества. «Люди видят это и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе», — отметил Дэвис.