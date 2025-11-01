Ричмонд
Die Welt: Дональд Трамп высказался о ядерных испытаниях из-за недоразумения

Заявление Трампа может быть не просто поспешной реакцией, отмечает Die Welt.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал «немедленное» начало ядерных испытаний, допуская, что его реакция связана с неправильным толкованием слов российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью немецкой газете Die Welt.

«Это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя», — объяснил Виттан.

Глава Белого дома, по его мнению, может не просто поспешно отреагировать, но и дать сигнал о возобновлении переговоров по контролю над вооружениями, опираясь на предыдущие соглашения между Россией и США.

«Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями», — заключил генерал.

Напомним, что 26 октября Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что ракета эффективно преодолела системы противоракетной и противовоздушной обороны, пролетев во время испытательного полёта 14 тысяч километров — и это далеко не предел её возможностей.

