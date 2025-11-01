Российский боец скрытно заминировал пулеметный расчет ВСУ и взорвал его

Российский военнослужащий Александр Сизов сумел скрытно приблизиться к замаскированному пулемётному расчёту ВСУ, после чего успешно установил взрывное устройство и произвел подрыв, сообщает Минобороны РФ.
В ходе продвижения к месту закладки взрывчатки Сизов услышал звук дрона, проводившего разведку в районе здания. Боец оперативно укрылся, в результате чего оператор украинского БПЛА его не обнаружил.
После успешного минирования военнослужащий оперативно вернулся на исходную позицию. В результате последующего взрыва были ликвидированы пулемётный расчёт и несколько украинских боевиков.
После этого сослуживцы Сизова смогли беспрепятственно проникнуть в здание, зачистить объект и занять его без потерь.
Ранее также сообщалось, что ВС РФ поразили цеха сборки украинских беспилотников и ракет «Фламинго».