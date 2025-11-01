Ричмонд
Российский боец скрытно заминировал пулеметный расчет ВСУ и взорвал его

Бойцы ВС РФ беспрепятственно проникли в здание и заняли его без потерь.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Александр Сизов сумел скрытно приблизиться к замаскированному пулемётному расчёту ВСУ, после чего успешно установил взрывное устройство и произвел подрыв, сообщает Минобороны РФ.

В ходе продвижения к месту закладки взрывчатки Сизов услышал звук дрона, проводившего разведку в районе здания. Боец оперативно укрылся, в результате чего оператор украинского БПЛА его не обнаружил.

После успешного минирования военнослужащий оперативно вернулся на исходную позицию. В результате последующего взрыва были ликвидированы пулемётный расчёт и несколько украинских боевиков.

После этого сослуживцы Сизова смогли беспрепятственно проникнуть в здание, зачистить объект и занять его без потерь.

Ранее также сообщалось, что ВС РФ поразили цеха сборки украинских беспилотников и ракет «Фламинго».

