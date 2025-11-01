«Диалог придаст импульс сотрудничеству». Лукашенко планирует в скором времени посетить Алжир

«Эта дата стала поворотной вехой в истории Алжира, с которой начался героический путь нации к независимости и праву самостоятельно определять свою судьбу», — говорится в поздравлении.
Глава государства констатировал, что эпоха односторонней гегемонии и диктата уходит в прошлое, уступая место многополярному и более справедливому миру. В таких условиях очень важно укреплять координацию между странами, которые разделяют приверженность к настоящему партнерству, основанному на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела, обратил внимание Президент.
По словам главы государства, Беларусь и Алжир уже сегодня демонстрируют пример такого взаимодействия на международных площадках в поддержке принципов суверенитета и отказа от политики санкционного давления.
Александр Лукашенко отметил, что по приглашению Абдельмаджида Теббуна планирует в скором времени посетить Алжир. «Убежден, наш двусторонний диалог придаст дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент Беларуси пожелал Президенту Алжира доброго здоровья и успешного осуществления планов, а братскому народу этой страны — мира и счастья.