«Диалог придаст импульс сотрудничеству». Лукашенко планирует в скором времени посетить Алжир

Глава государства констатировал, что эпоха односторонней гегемонии и диктата уходит в прошлое, уступая место многополярному и более справедливому миру. В таких условиях очень важно укреплять координацию между странами, которые разделяют приверженность к настоящему партнерству, основанному на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела, обратил внимание Президент.