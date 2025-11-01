Депутаты ЗС проверили объекты благоустройства в Усолье-Сибирском

В поездке приняли участие вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Александр Лаутин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Сергей Гомбоев, председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Галина Кудрявцева, депутат от территории Валерий Ус, а также мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.
Современная и безопасная спортивная площадка около детской спортивной школы № 1 была создана в рамках национального проекта. Здесь уложено высококачественное резинопольное покрытие, обеспечивающее необходимую амортизацию и снижающее риск травм. Площадка надежно огорожена прочной сеткой, что создает безопасное пространство для игр и тренировок. Установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота, что позволяет проводить полноценные командные игры и тренировки. Также на площадке есть современная зона для занятий воркаутом, оборудованная всем необходимым для выполнения различных упражнений на турниках, брусьях и шведской стенке.
Мэр города Максим Торопкин отметил, что спортивная площадка стала местом притяжения не только для детей, но и для взрослых. Соляной источник на острове Варничный, расположенный в Усолье-Сибирском, является одним из главных природных достояний города. Ежегодно сюда приезжают жители из разных уголков Приангарья. В 2025 году было проведено благоустройство территории: уложено бетонное покрытие, установлены скамейки, арт-объекты и туристические указатели. Это позволило сделать пребывание жителей и туристов более комфортным. На эти цели было выделено 3,5 миллиона рублей.
«Это важные инициативы жителей города, которые воплотились в жизнь и сделали город более комфортным. Поэтому нам нужно продолжать развивать это направление», — подчеркнул Александр Ведерников.
В 2025 году благодаря инициативному бюджетированию в Усолье-Сибирском реализованы 22 проекта. Среди них — благоустройство территорий, оборудование спортивных площадок, создание пешеходных дорожек, установка освещения и другого оборудования. Общая стоимость реализованных проектов составила более 40 миллионов рублей.