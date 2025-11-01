Депутаты ЗС проверили объекты благоустройства в Усолье-Сибирском

Мэр города Максим Торопкин отметил, что спортивная площадка стала местом притяжения не только для детей, но и для взрослых. Соляной источник на острове Варничный, расположенный в Усолье-Сибирском, является одним из главных природных достояний города. Ежегодно сюда приезжают жители из разных уголков Приангарья. В 2025 году было проведено благоустройство территории: уложено бетонное покрытие, установлены скамейки, арт-объекты и туристические указатели. Это позволило сделать пребывание жителей и туристов более комфортным. На эти цели было выделено 3,5 миллиона рублей.