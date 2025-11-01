Маск: администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году

Напомним, что 19 марта корабль Crew Dragon от SpaceX успешно вернул на Землю экипаж миссии Crew-9, в состав которого входили космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты NASA Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Уилмор и Уильямс изначально прибыли на МКС на корабле Boeing Starliner, запущенном 5 июня 2024 года. Их возвращение планировалось на 14 июня, однако из-за технических проблем, связанных с выходом из строя двигателей, сроки несколько раз переносились. В итоге NASA приняло решение вернуть астронавтов на Землю в рамках миссии Crew-9 весной 2025 года.