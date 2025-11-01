Маск: администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году

На подкасте у Джо Рогана Илон Маск сообщил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы дала указание воздержаться от проведения спасательной операции для астронавтов, застрявших на Международной космической станции (МКС), до завершения президентских выборов 2024 года.
«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — заявил Маск.
Роган высказал предположение, что причиной такого решения могло быть нежелание администрации Байдена создавать политически невыгодную ситуацию. Маск подтвердил, что прямого указания на политические мотивы не было, но ему дали понять об отсутствии заинтересованности в проведении спасательных операций до выборов.
Маск добавил, что не был удивлен таким поворотом событий, поскольку его отношения с администрацией Байдена были натянутыми из-за его поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа.
Напомним, что 19 марта корабль Crew Dragon от SpaceX успешно вернул на Землю экипаж миссии Crew-9, в состав которого входили космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты NASA Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Уилмор и Уильямс изначально прибыли на МКС на корабле Boeing Starliner, запущенном 5 июня 2024 года. Их возвращение планировалось на 14 июня, однако из-за технических проблем, связанных с выходом из строя двигателей, сроки несколько раз переносились. В итоге NASA приняло решение вернуть астронавтов на Землю в рамках миссии Crew-9 весной 2025 года.