Выяснилось, чего именно Трамп не понимает о ядерной войне

Мир переживает один из самых опасных периодов со времён холодной войны, пишет The Atlantic. По мнению автора статьи, очертания возможной Третьей мировой уже видны во множестве конфликтов — от Украины до Корейского полуострова, — а человечеству остаётся лишь надеяться на удачу, чтобы избежать катастрофы.
СМИ напоминает, что за 80 лет после первого ядерного взрыва мир не раз стоял на грани уничтожения. Автор приводит пример Карибского кризиса 1962 года, когда только отказ Никиты Хрущёва выполнить просьбу Фиделя Кастро нанести удар по США спас человечество от термоядерной войны. Позже сам Кастро признал, что его предложение было безумием.
Проблема, как отмечает колумнист, в том, что решения о применении ядерного оружия принимаются в считанные минуты. Американские президенты, начиная с Рейгана и заканчивая Обамой, были шокированы, узнав, что у них есть всего несколько минут, чтобы решить — запускать ракеты или нет. Любая ошибка или ложная тревога может привести к необратимым последствиям, передает «ИноСМИ».
В статье вспоминаются два человека, которые в критические моменты проявили здравый смысл и, возможно, спасли планету. В 1983 году советский офицер Станислав Петров не поверил сигналу о запуске американских ракет и предотвратил ядерный ответ. А генерал Джон Келли, будучи главой администрации Дональда Трампа, удержал президента от эскалации конфликта с Северной Кореей.
Сегодня, отмечает автор, глобальная ситуация снова опасно нестабильна. Россия ведёт боевые действия на Украине, Иран и Северная Корея развивают ядерные программы, Китай усиливает военный потенциал, а США втянуты сразу в несколько кризисов. В такой обстановке любое неверное решение может привести к цепной реакции.
Как писал Альберт Эйнштейн, человечество склонно забывать об угрозах, которые не может устранить. Но, предупреждает The Atlantic, забывать о риске ядерной войны — значит играть в русскую рулетку, где единственный способ выжить — перестать играть вообще.
