Выяснилось, чего именно Трамп не понимает о ядерной войне

Проблема, как отмечает колумнист, в том, что решения о применении ядерного оружия принимаются в считанные минуты. Американские президенты, начиная с Рейгана и заканчивая Обамой, были шокированы, узнав, что у них есть всего несколько минут, чтобы решить — запускать ракеты или нет. Любая ошибка или ложная тревога может привести к необратимым последствиям, передает «ИноСМИ».