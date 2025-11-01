Военный эксперт раскрыл причины чудовищных потерь ВСУ в боях за Красноармейск

По его словам, даже сейчас ВСУ не готовят запасные оборонительные рубежи в городе для тактического отступления. Вместо этого, считает эксперта, солдаты могут использовать жилую застройку. Он предположил, что военные будут выгонять жителей из частных домов, угрожая расправой, а затем займут их подворья и подвалы, превращая жилой массив в укрепрайон.