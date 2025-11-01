Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему Трамп отказал «другу» Орбану в снятии санкций из-за покупок российской нефти

Трамп отказал Орбану в попытке исключить Венгрию из-под санкций против нефти РФ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой исключить Венгрию из санкций на российскую нефть, как сообщил сам Дональд Трамп.

Президент США отметил, что такого разрешения пока не дали, но Орбан действительно поднимал этот вопрос.

Известно, что на прошлой неделе США ввели новый пакет санкций против российских энергетических компаний, включая «Лукойл», который поставляет нефть в Венгрию.

Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что американские власти не вполне осознают уникальные обстоятельства Венгрии — страна не имеет выхода к морю и не в состоянии полностью обеспечить себя собственной нефтью.

Он планировал обсудить эту тему с главой Белого дома во время предстоящего визита в США, поскольку отказ от российских энергоносителей чреват значительным ростом цен внутри страны.

Орбан предупредил, что полный отказ от российской энергии, которую он описывает как недорогую и надёжную, грозит резким ростом тарифов для населения. Именно поэтому поиск альтернатив остаётся приоритетной задачей венгерского правительства. Орбан также отметил, что санкции уже затронули несколько российских нефтяных компаний, и сейчас обсуждаются варианты минимизации ущерба для Венгрии.

Источник: KP.RU Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше