Почему Трамп отказал «другу» Орбану в снятии санкций из-за покупок российской нефти

Орбан предупредил, что полный отказ от российской энергии, которую он описывает как недорогую и надёжную, грозит резким ростом тарифов для населения. Именно поэтому поиск альтернатив остаётся приоритетной задачей венгерского правительства. Орбан также отметил, что санкции уже затронули несколько российских нефтяных компаний, и сейчас обсуждаются варианты минимизации ущерба для Венгрии.