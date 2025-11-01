Мантуров прибыл с рабочим визитом в КНР

Вице-премьер России Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Пекин, передает агентство ТАСС со ссылкой на секретариат Мантурова.
Уточняется, что в китайской столице первый зампред правительства РФ проведет 12-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Кроме того, в ходе визита Мантурова будет подписан ряд двусторонних документов.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Китай, который состоится 3−4 ноября, встретится в Пекине с Си Цзиньпином.
