Раскрыта причина резонансного решения Трампа по испытанию ЯО

Публикация обращает внимание на противоречивый характер позиции американского лидера, который ранее акцентировал важность переговоров о денуклеаризации, а теперь заявляет о необходимости «равных» испытаний с другими ядерными державами. При этом, по мнению издания, администрация Трампа не предоставила четких разъяснений относительно практической реализации этих намерений.