Узбекистан и Финляндия укрепляют многоплановое сотрудничество — какие документы подписаны

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В резиденции «Куксарой» в Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Финляндии Александра Стубба с участием официальных делегаций. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления узбекско-финского многопланового взаимодействия, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
«Рассмотрены возможности для кратного увеличения товарооборота, в том числе за счет создания совместного Фонда торгового финансирования для стимулирования взаимных поставок», — отметили в пресс-службе.
Также поддержаны инициативы по открытию сертификационных лабораторий для продвижения узбекской сельскохозяйственной и текстильной продукции на рынки Евросоюза.
Приоритетное внимание стороны уделили расширению кооперации в таких ключевых отраслях, как геология и критические материалы, энергетика, агросектор, цифровизация, искусственный интеллект, экология, туризм и других направлениях.
«Достигнуты договоренности о проведении в 2026 году очередного заседания Межправительственной комиссии и учреждении Делового совета. Выражена взаимная заинтересованность в расширении межрегионального взаимодействия», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сферах образования, медицины и трудовой миграции. Обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Стубб подписали Совместное заявление.
В присутствии глав Узбекистана и Финляндии состоялась церемония подписания пакета двусторонних документов, предусматривающие:
- развитие торгово-экономических связей;
- сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых;
- сотрудничество в области геологических наук, геологоразведочных исследований, поиска полезных ископаемых, подземных вод и горного дела;
- содействие развитию цифровой трансформации, инноваций и цифровой взаимосвязанности;
- сотрудничество в сфере социальной защиты;
- сотрудничество по внедрению цифровой образовательной платформы в систему дошкольного и школьного образования;
- сотрудничество в области образования, науки и инноваций;
- повышение научно-образовательного потенциала в сфере цифровизации и управления водными ресурсами;
- сотрудничество в области изменения климата и охраны окружающей среды.
Президент Финляндской республики Александр Стубб находится в Узбекистане с официальным визитом.