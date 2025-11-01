Узбекистан и Финляндия укрепляют многоплановое сотрудничество — какие документы подписаны

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В резиденции «Куксарой» в Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Финляндии Александра Стубба с участием официальных делегаций. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.