Узбекистан и Финляндия укрепляют многоплановое сотрудничество — какие документы подписаны

По итогам состоявшихся в городе Ташкенте переговоров президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Финляндской республики Александр Стубб подписали Совместное заявление.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В резиденции «Куксарой» в Ташкенте состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Финляндии Александра Стубба с участием официальных делегаций. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления узбекско-финского многопланового взаимодействия, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

«Рассмотрены возможности для кратного увеличения товарооборота, в том числе за счет создания совместного Фонда торгового финансирования для стимулирования взаимных поставок», — отметили в пресс-службе.

Также поддержаны инициативы по открытию сертификационных лабораторий для продвижения узбекской сельскохозяйственной и текстильной продукции на рынки Евросоюза.

Приоритетное внимание стороны уделили расширению кооперации в таких ключевых отраслях, как геология и критические материалы, энергетика, агросектор, цифровизация, искусственный интеллект, экология, туризм и других направлениях.

«Достигнуты договоренности о проведении в 2026 году очередного заседания Межправительственной комиссии и учреждении Делового совета. Выражена взаимная заинтересованность в расширении межрегионального взаимодействия», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сферах образования, медицины и трудовой миграции. Обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Стубб подписали Совместное заявление.

В присутствии глав Узбекистана и Финляндии состоялась церемония подписания пакета двусторонних документов, предусматривающие:

  • развитие торгово-экономических связей;
  • сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых;
  • сотрудничество в области геологических наук, геологоразведочных исследований, поиска полезных ископаемых, подземных вод и горного дела;
  • содействие развитию цифровой трансформации, инноваций и цифровой взаимосвязанности;
  • сотрудничество в сфере социальной защиты;
  • сотрудничество по внедрению цифровой образовательной платформы в систему дошкольного и школьного образования;
  • сотрудничество в области образования, науки и инноваций;
  • повышение научно-образовательного потенциала в сфере цифровизации и управления водными ресурсами;
  • сотрудничество в области изменения климата и охраны окружающей среды.

Президент Финляндской республики Александр Стубб находится в Узбекистане с официальным визитом.

