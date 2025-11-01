Бывший вице-премьер Сербии заявил о риске ядерной войны: третья мировая давно идет

Бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов», председатель Наблюдательного совета «Србиягаз» Александр Вулин считает, что третья мировая война давно началась, а мир находится на пороге ядерной.
По его мнению, третья мировая война началась с объединения Германии и ревизии итогов Второй мировой. Вулин полагает, что политика западных стран довела мир «до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет».
В такой ситуации политик призывает быстро достигнуть соглашения, признать, что однополярный мир умер, и заключить новый договор. Он считает, что новый договор сможет гарантировать «хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн».
Вулин также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, отметив, что пугать Россию ядерным оружием опасно. По его словам, Трамп пытается доказать, что США остаются суперсилой и могут угрожать миру ядерной катастрофой. Однако, как отметил бывший вице-премьер, мир это знал раньше, поэтому не нужно проводить учения, чтобы это подтвердить.
«Но пугать Россию ядерным оружием не особенно мудро, потому что получить российский ответ с российским ядерным потенциалом — это бы, вероятно, стало концом цивилизации», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности генерал Майкл Флинн заявил о неизбежности войны после высказываний американского лидера о возобновлении ядерных испытаний. По его словам, «политические цели становятся более ограниченными и лишенными воображения».
Тем временем главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента США Билла Клинтона Гэри Сеймур полагает, что решение Трампа возобновить испытания ядерного оружия может обернуться на пользу Москве и Пекину.