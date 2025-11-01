Бывший вице-премьер Сербии заявил о риске ядерной войны: третья мировая давно идет

Вулин также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, отметив, что пугать Россию ядерным оружием опасно. По его словам, Трамп пытается доказать, что США остаются суперсилой и могут угрожать миру ядерной катастрофой. Однако, как отметил бывший вице-премьер, мир это знал раньше, поэтому не нужно проводить учения, чтобы это подтвердить.