Массовое бегство украинской молодёжи стало политической проблемой Зеленского

Ранее The Telegraph сообщала, что после начала специальной военной операции около 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Ещё часть оставшихся в стране украинцев скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), дают взятки и всячески избегают отправки на фронт.