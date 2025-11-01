DW: Трамп высказался об испытаниях ядерного оружия по недоразумению

22 сентября в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ, Владимир Путин заявил о намерении Москвы сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в течение дополнительного года после его истечения в феврале 2026 года.