DW: Трамп высказался об испытаниях ядерного оружия по недоразумению

После испытания Россией ракеты-носителя «Посейдон» Трамп заявил о возвращении США к ядерным испытаниям.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление об испытаниях ядерного оружия по недоразумению. Об этом сообщил генерал бундесвера Клаус Виттан в беседе с изданием Die Welt.

«Это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя», — заявил он.

После того как Россия провела испытание ракеты-носителя «Посейдон», Трамп выразил готовность возобновить ядерные испытания со стороны США.

Виттан, однако, допустил, что слова Трампа могут свидетельствовать о желании начать переговоры с Российской Федерацией по вопросу контроля над вооружениями.

22 сентября в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ, Владимир Путин заявил о намерении Москвы сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в течение дополнительного года после его истечения в феврале 2026 года.

