Маск заявил, что Белый дом не дал ему спасать астронавтов с МКС до выборов

Илон Маск рассказал в подкасте Джо Рогана, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы запретила ему проводить операцию по спасению астронавтов, застрявших на Международной космической станции, до окончания президентских выборов 2024 года.
По словам Маска, из Белого дома поступила негласная инструкция воздержаться от любых действий по возвращению экипажа на Землю. Ведущий подкаста предположил, что чиновники могли опасаться, будто операция SpaceX создаст позитивный информационный эффект перед выборами. Маск отметил, что ему дали понять, что власти «не заинтересованы в спасении до выборов», хотя прямо этого не сказали.
Предприниматель добавил, что подобная позиция его не удивила — отношения с администрацией Байдена были напряжёнными после того, как он публично поддержал Дональда Трампа.
Ранее, 19 марта, корабль Crew Dragon компании SpaceX вернул на Землю экипаж миссии Crew-9, в который вошли космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты NASA Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Уильямс и Уилмор изначально прибыли на МКС на корабле Boeing Starliner, однако из-за отказа маневровых двигателей их возвращение неоднократно откладывалось. В итоге NASA решило вернуть их на Землю вместе с экипажем миссии SpaceX весной 2025 года.
