Маск заявил, что Белый дом не дал ему спасать астронавтов с МКС до выборов

По словам Маска, из Белого дома поступила негласная инструкция воздержаться от любых действий по возвращению экипажа на Землю. Ведущий подкаста предположил, что чиновники могли опасаться, будто операция SpaceX создаст позитивный информационный эффект перед выборами. Маск отметил, что ему дали понять, что власти «не заинтересованы в спасении до выборов», хотя прямо этого не сказали.