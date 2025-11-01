Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез ООН в октябре впервые за время СВО не обсуждал ситуацию на Украине

В октябре 2025 года Совет Безопасности ООН не провёл ни одного заседания, посвящённого теме Украины. Это стало первым подобным случаем с начала спецоперации, начавшейся в феврале 2022 года.

До этого Совбез собирался по этому вопросу ежемесячно, а иногда и по нескольку раз в месяц. Обсуждения касались поставок западного вооружения, мер безопасности и других аспектов конфликта.

Однако в октябре не было ни официальных, ни закрытых заседаний, и даже неформальные встречи по формуле «Арриа» не проводились. Таким образом, украинская тема впервые не стала отдельным пунктом для обсуждения в Совете Безопасности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп вновь резко изменил позицию по Украине, вызвав тем самым тревогу у европейских союзников. Если раньше он заявлял о «строгой поддержке» Киева, то последние действия американского лидера показали заметное смягчение его риторики и терпимость к нарушителям санкций в отношении РФ.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше