Бывший вице-премьер Сербии и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил в интервью РИА «Новости», что Евросоюз оказывает давление на Белград, требуя ввести антироссийские санкции не из-за экономических причин, а ради «психологического ущерба» России.
По словам политика, европейские чиновники осознают, что такие меры не нанесли бы серьёзного вреда российской экономике, но при этом могли бы разрушить сербскую. Вулин считает, что ЕС безразличен к последствиям для Сербии и её внутреннему единству.
Он подчеркнул, что европейские структуры проявляют «отвращение» к Сербии и используют тему санкций как инструмент давления.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Сербии в Евросоюз невозможно без присоединения к санкционной политике против России. После этого Европарламент поддержал резолюцию о заморозке переговоров по членству Белграда в ЕС.
