ВС России уничтожили офицеров ВСУ, пытавших выбраться из окружения под Харьковом

ВСУ в Харьковской области пытались выйти из окружения, не зная, что за ними установлен контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области российская армия уничтожила группу офицеров Вооруженных сил Украины, пытавшихся самостоятельно выбраться из окружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Как отметил неназванный собеседник издания, действовать ВС России начали буквально сиюминутно. Как только офицеры выдвинулись на своих пикапах и бронированном автомобиле HMMWV, по ним были нанесены многочисленные удары. Последние осуществлялись с помощью дронов.

«На харьковском направлении наши операторы БПЛА уничтожили украинских офицеров. Те, не дождавшись группу поддержки, попытались сами выехать из окружения, не зная, что за ними установлен контроль», — сказал собеседник ТАСС.

Немногим ранее Министерство обороны РФ сообщало об успехах российской армии в Запорожской области. Там боевики Вооруженных сил Украины попытались спрятать артиллерийское оружие, но его удалось оперативно обнаружить. Как следствие, оно было уничтожено.

