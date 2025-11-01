Ричмонд
Российские войска продвинулись на несколько километров в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» успешно развивают наступление в Запорожской области, продвинувшись на несколько километров после освобождения населенного пункта Красногорское.

Подразделения группировки войск «Восток» успешно развивают наступление в Запорожской области, продвинувшись на несколько километров после освобождения населенного пункта Красногорское.

Как сообщили в Министерстве обороны России, штурмовые действия привели к значительным потерям противника в живой силе и бронетехнике.

Контроль над Красногорским установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии, которые завершили зачистку укрепленных позиций противника. Российские военнослужащие закрепились на новых рубежах, что создает условия для дальнейшего развития оперативного успеха на данном направлении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в небе над Тульской областью.

