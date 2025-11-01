Ричмонд
Посол указал на беззаконие с захватом российского самолёта Ан-124 в Канаде

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что попытка властей Оттавы конфисковать самолёт Ан-124 российской авиакомпании «Волга — Днепр» является незаконной. По его словам, Канада должна возместить ущерб владельцам воздушного судна, которое было арестовано на территории страны.

Источник: Life.ru

«Такие действия нелегитимны. Воздушное судно должно быть безусловно возвращено собственнику. Потом, видимо, Канаде будет необходимо компенсировать убытки владельцам самолёта — компании “Волга — Днепр”, — отметил посол в беседе с ТАCC.

Степанов напомнил, что канадские власти захватили самолёт, который прибыл в страну для выполнения гуманитарной миссии, организованной по просьбе самой Канады. Однако позже власти Канады задним числом включили компанию в санкционные списки.

Напоминаем, что в феврале 2022 года самолёт Ан-124 авиакомпании «Волга — Днепр» доставил в Торонто тесты на COVID-19. С тех пор судно не может покинуть Канаду из-за запрета для российских авиаперевозчиков на использование канадского воздушного пространства.

Летом 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолёт будет передан Киеву. Однако авиакомпания предложила канадским властям урегулировать вопрос мирным путём, но получила отказ. Компания оценила свой ущерб в 100 миллионов долларов. В мае 2023 года Украина обратилась в канадский суд с просьбой конфисковать самолёт, рассчитывая на его передачу по завершению судебного процесса.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

