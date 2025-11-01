Посол указал на беззаконие с захватом российского самолёта Ан-124 в Канаде

Летом 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолёт будет передан Киеву. Однако авиакомпания предложила канадским властям урегулировать вопрос мирным путём, но получила отказ. Компания оценила свой ущерб в 100 миллионов долларов. В мае 2023 года Украина обратилась в канадский суд с просьбой конфисковать самолёт, рассчитывая на его передачу по завершению судебного процесса.