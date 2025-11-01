Над Россией сбили почти 100 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1347-й

45 дронов уничтожено над Белгородской областью, 12 — над Самарской областью, 11 — над Московским регионом (в том числе шесть БПЛА летевших на Москву), 10 — над Воронежской областью, 10 — над Ростовской областью, четыре — над Тульской областью, по два — над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской и Калужской областями.