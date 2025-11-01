В Приморье ввели запрет на публикацию информации об атаках дронов ВСУ

В Приморском крае официально запретили распространять в СМИ, интернете и социальных сетях любую информацию о применении и последствиях атак беспилотников. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Запрет касается сведений о типах дронов, местах их запуска, падения, траектории полёта, а также данных, которые могут раскрыть объекты атаки и характер повреждений. В региональном департаменте по координации правоохранительной деятельности пояснили, что такие меры вводятся для защиты информации, связанной с безопасностью края, передает «ТАСС».
Кроме того, теперь нельзя публиковать сведения о местах расположения или временной дислокации военных объектов, подразделений Минобороны и правоохранительных органов, а также о системах противодействия БПЛА. Размещать подобные данные смогут только официальные источники.
В ближайшее время власти определят размеры штрафов для граждан и организаций за нарушение этих требований. Ранее аналогичный запрет уже действовал в Краснодарском крае.
Читайте также: Российскую школьницу впервые наказали за видео с уничтожением дрона ВСУ.