Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье ввели запрет на публикацию информации об атаках дронов ВСУ

В Приморском крае официально запретили распространять в СМИ, интернете и социальных сетях любую информацию о применении и последствиях атак беспилотников.

В Приморском крае официально запретили распространять в СМИ, интернете и социальных сетях любую информацию о применении и последствиях атак беспилотников. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Запрет касается сведений о типах дронов, местах их запуска, падения, траектории полёта, а также данных, которые могут раскрыть объекты атаки и характер повреждений. В региональном департаменте по координации правоохранительной деятельности пояснили, что такие меры вводятся для защиты информации, связанной с безопасностью края, передает «ТАСС».

Кроме того, теперь нельзя публиковать сведения о местах расположения или временной дислокации военных объектов, подразделений Минобороны и правоохранительных органов, а также о системах противодействия БПЛА. Размещать подобные данные смогут только официальные источники.

В ближайшее время власти определят размеры штрафов для граждан и организаций за нарушение этих требований. Ранее аналогичный запрет уже действовал в Краснодарском крае.

Читайте также: Российскую школьницу впервые наказали за видео с уничтожением дрона ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше