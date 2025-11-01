Ричмонд
В Бундестаге посоветовали применить мудрый подход Вилли Брандта в диалоге с РФ

Современным немецким политикам необходимо перенять опыт экс-канцлера Вилли Брандта, особенно в поиске путей урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил епутат бундестага ФРГ Маттиас Моосдорф в беседе с газетой «Известия».

Источник: Life.ru

Парламентарий напомнил о принципе «изменения через сближение», которого придерживался Брандт в отношениях с СССР. Моосдорф назвал эту политику «очень и очень мудрой», поскольку именно она, по его словам, позволила начать доверительный диалог, который впоследствии привел к объединению Германии.

Депутат убежден, что без заложенной Брандтом основы воссоединение страны, вероятно, никогда бы не состоялось.

Вилли Брандт (1913−1992) — немецкий политик, чья карьера достигла пика в должности федерального канцлера ФРГ (1969−1974). При рождении он получил имя Герберт Фрам. Возглавляя Социал-демократическую партию Германии на протяжении 23 лет (1964−1987), Брандт также занимал посты вице-канцлера и министра иностранных дел. Важным этапом его биографии стало руководство Западным Берлином в качестве правящего бургомистра (1957−1966).

Действующий канцлер Германии Фридрих Мерц не может похвастаться такими успехами, каких достиг его знаменитый предшественник. Ранее немецкая пресса отмечала, что Берлин теряет влияние в мире из-за просчётов в политике Мерца и бывшей главы МИД Анналены Бербок. Курс ФРГ по ближневосточному направлению окончательно обнулил доверие к немецкой дипломатии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

