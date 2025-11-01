«Канада захватила самолет»: посол РФ высказался о планах передачи Ан-124 Украине

Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила о намерениях Оттавы отправить Киеву российский транспортный самолет, удерживаемый в аэропорту Торонто, если это позволит суд. При этом на Украине о планах Канады конфисковать и передать Киеву самолет Ан-124 заявили еще в 2023 году.