«Канада захватила самолет»: посол РФ высказался о планах передачи Ан-124 Украине

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что планы Канады по передаче российского транспортного самолета Ан-124 Украине нелегальны, и канадские власти об этом знают.
«Подобные действия неприемлемы и незаконны, и Оттава это знает. Самолет должен быть безоговорочно возвращен владельцам. Это единственное решение», — сказал российский дипломат в беседе с РИА Новости.
В комментарии ТАСС российский посол уточнил, что при желании передать воздушное судно украинской стороне Оттава должна возместить убытки владельцам самолета — компании «Волга-Днепр».
Степанов отметил, что сейчас Канада «захватила самолет, прибывший для выполнения гуманитарной миссии по ее же просьбе, а затем задним числом включила владельцев в санкционные списки».
Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила о намерениях Оттавы отправить Киеву российский транспортный самолет, удерживаемый в аэропорту Торонто, если это позволит суд. При этом на Украине о планах Канады конфисковать и передать Киеву самолет Ан-124 заявили еще в 2023 году.