В Ташкенте обсудили перспективы развития социально-трудового сотрудничества в СНГ

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялось 38-е заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие представители Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, Межгосударственного статистического комитета СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Белорусского национального технического университета и Исполнительного комитета СНГ, профильных министерств и ведомств Азербайджана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в режиме онлайн — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
В повестке заседания был широкий спектр вопросов. В их числе — приоритетные направления дальнейшего развития социально-трудового сотрудничества на пространстве Содружества, вопросы цифровой трансформации в сфере труда и занятости стран СНГ, новации обработки и визуализации данных статистики труда, проект Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств — участников СНГ и другие.
Особое внимание уделили рассмотрению вопросов, связанных с принятыми мерами социальной защиты участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в год 80-летия Победы, а также с реализацией в странах СНГ направлений активного долголетия и внедрении новых форм социальной работы в интересах граждан старшего поколения, поддержке лиц с инвалидностью.
«Вопросы активного долголетия и качества жизни работников старшего поколения — среди приоритетных задач для стран СНГ», — заявил депутат Государственной думы РФ, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) Виктор Пинский.
Он отметил, что демографические изменения требуют от стран Содружества сосредоточить усилия на обеспечении достойных условий труда и комфортной жизни для граждан старшего возраста.
«Мы видим тенденцию повышения доли работников старших возрастных групп среди трудящихся. Эти изменения ставят перед нами задачу сделать их благополучие и комфорт настоящим приоритетом, обеспечив дополнительные гарантии защиты и учета их потребностей. Достойные условия труда и комфортная жизнь для работников старшего поколения — приоритет для стран СНГ», — сказал Пинский.
В качестве практического вклада в решение этой задачи ВКП разработала проект рекомендаций «Основные направления социальной политики в отношении работников старшего поколения». Среди предложенных мер — особое внимание охране здоровья, специальные программы повышения квалификации, а также использование ценного опыта старших коллег в программах наставничества. Проект уже получил одобрение и рекомендован к включению в Перспективный план модельного законотворчества СНГ.
Замруководителя секретариата Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ, советник департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Ольга Кремская рассказала, что в Ташкенте впервые утверждена новая эмблема органа.
«Эмблема была разработана белорусской стороной. Учитывались все пожелания стран Содружества, всех профильных министерств, поэтому она получилась теплой, красивой, доброй, отражающей тематику работы Консультативного Совета. Это забота о людях, стране и о том, чтобы качество жизни населения наших стран только улучшалось», — сказала она.
В Узбекистане заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ проводится впервые.