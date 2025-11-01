Ричмонд
Песков прокомментировал обвинения Киева о первом применении ракеты 9М729

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Украины о якобы первом применении российскими военными крылатых ракет 9М729 для комплекса «Искандер». Он отметил, что информацию о средствах доставки и поражения в ходе спецоперации может предоставить Министерство обороны.

Песков ответил на вопрос о заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги, который поведал, что ракета 9М729, якобы использованная для ударов по Украине, сыграла роль в выходе США из соглашения по сокращению ракет малой и средней дальности.

«Если вы помните ту историю, собственно, действительно тогда американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма и весьма аргументированно все эти претензии разбила и, наоборот, объяснила, что претензия безосновательна», — пояснил Песков.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что ракета 9М729 была использована при атаке, и сообщил, что её обломки якобы были найдены в селе Лапаевка Львовской области 5 октября. Это стало первым публичным подтверждением боевого применения данного типа вооружения. Журналисты Reuters утверждают, что на обломках ракеты была обнаружена маркировка 9М729, а также отмечают, что ракета преодолела более 1200 километров. Аналитики предполагают, что её максимальная дальность может достигать 2500 километров.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

