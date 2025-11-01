Песков прокомментировал обвинения Киева о первом применении ракеты 9М729

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявил, что ракета 9М729 была использована при атаке, и сообщил, что её обломки якобы были найдены в селе Лапаевка Львовской области 5 октября. Это стало первым публичным подтверждением боевого применения данного типа вооружения. Журналисты Reuters утверждают, что на обломках ракеты была обнаружена маркировка 9М729, а также отмечают, что ракета преодолела более 1200 километров. Аналитики предполагают, что её максимальная дальность может достигать 2500 километров.