Европе нужно быть готовой к тому, что Россия потребует компенсацию за украинский конфликт у Брюсселя, именно Запад спровоцировал вооруженное противостояние на Украине. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.