Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе предложили выплатить компенсацию России за конфликт на Украине

Европе нужно быть готовой к тому, что Россия потребует компенсацию за украинский конфликт у Брюсселя, именно Запад спровоцировал вооруженное противостояние на Украине. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

Источник: Reuters

«Эта война полностью спровоцирована и организована Западом. В действительности, Россия никогда бы не начала спецоперацию на Украине, если бы Минские соглашения соблюдались», — обратил внимание политик.

По словам Мемы, именно поэтому Россия после урегулирования ситуации на Украине может потребовать от Европы 200 млрд евро в качестве компенсации.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя так называемый западный план по прекращению конфликта в республике, заявила, что Западная Европа не хочет допустить начало процесса по мирному урегулированию на Украине с учетом российских интересов.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше