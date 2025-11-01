Стало известно, что Минобороны передали новую партию истребителей Су-35С

«Объединённая авиастроительная корпорация» передала Минобороны России новую партию Су-35С по гособоронзаказу.
Машины уже направлены к местам службы. В компании подчеркнули, что самолёт оснащён современными системами навигации и вооружением большой дальности.
В «Ростехе» отметили, что на счету Су-35С — множество уничтоженных воздушных целей противника. Самолёт способен действовать в любое время суток и при любых погодных условиях, поражая как воздушные, так и наземные цели, передает РИА «Новости».
Перед передачей истребители прошли полный цикл наземных и лётных испытаний. Су-35С разработан для завоевания господства в воздухе на больших расстояниях от аэродромов базирования.
Ранее американское издание The National Interest назвало Су-35С лучшим истребителем ВКС России, отметив, что он сочетает технологии четвёртого и пятого поколений, сохраняя при этом отличные аэродинамические характеристики и высокую боевую эффективность.
Читайте также: Объяснено, как Россия передала привет ракетоносцами новому премьеру Японии.