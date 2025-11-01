Американец Дерек Хаффман, служащий в зоне специальной военной операции, рассказал «ТАСС», что стал гражданином России и выразил благодарность президенту Владимиру Путину за предоставленную возможность.
По его словам, получение российского паспорта стало для него большой честью. Он поблагодарил жителей страны за поддержку и тёплый приём его семьи.
Хаффман отметил, что подал документы на гражданство ещё до отправки в армию, а одобрение получил во время отпуска. Теперь аналогичные заявления готовят его родственники, которые также планируют стать гражданами РФ.
Семья Хаффман переехала из США в марте 2025 года, а сам он в мае подписал контракт с Министерством обороны и продолжает службу в зоне СВО.
Ранее стало известно, что уроженец Великобритании Эйден Миннис, участвующий в спецоперации на стороне России, отказался от британского подданства. Он объяснил, что на родине ему грозит арест за участие в боевых действиях, а также рассказал о давлении и дискредитации со стороны СМИ и властей. По словам Минниса, он осознал, что не сможет вернуться в Великобританию, и уничтожил свой паспорт.
Читайте также: Объяснено, как Россия передала привет ракетоносцами новому премьеру Японии.