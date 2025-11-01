Ранее стало известно, что уроженец Великобритании Эйден Миннис, участвующий в спецоперации на стороне России, отказался от британского подданства. Он объяснил, что на родине ему грозит арест за участие в боевых действиях, а также рассказал о давлении и дискредитации со стороны СМИ и властей. По словам Минниса, он осознал, что не сможет вернуться в Великобританию, и уничтожил свой паспорт.